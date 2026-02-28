Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Bella (acht Jahre) ist menschenfreundlich, mit Artgenossen kommt sie jedoch nicht gut zurecht. Bei Hundebegegnungen benötigt sie Geduld, Ruhe und ein liebevolles Training. Aufgrund ihrer sensiblen Haut erhält die Hündin aktuell Pferd als Proteinquelle. Ein Mamatumor wird im Mai entfernt – dabei wird sie auch kastriert. Für die liebe Fellnase wird ein ruhiges Zuhause bei verständnisvollen, trainingsbereiten Menschen gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.