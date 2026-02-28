Rapids Weimann will auf den WM-Zug aufspringen!

Als von der englischen Championship geeichter Spieler will er vorangehen. So mancher Foulpfiff hat ihn in den ersten drei Spielen seit seiner Rückkehr in Österreich doch überrascht. Weimann ist mitunter eine andere Form der Zweikampfführung von der Insel gewohnt. Nun wartet Altachs Abwehrbollwerk. „Mich stört‘s nicht, wenn es am Sonntag ein bisschen härter zugeht.“ Auch ihm fiel auf, dass das Selbstvertrauen im Rapid-Kader „ziemlich weit unten“ war. Die Schnelllebigkeit des Fußballs bietet aber gewisse Chancen. „Wenn man ein Spiel gewinnt, kann sich sofort alles wieder drehen. Diese Woche haben wir sehr gut trainiert“, ließ Weimann vor dem Gastspiel in Altach (17.00 Uhr) wissen.