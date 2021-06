Lili Paul-Roncalli verrät geheime Leidenschaft

Was hat Lili Paul-Roncalli mit Miley Cyrus gemeinsam? Richtig! Die geheime Leidenschaft für Eis. Die hübsche Freundin von Tennisstar Dominic Thiem warf sich als Genussbotschafterin für Magnum in Pose und plauderte beim Live-Event in der Libelle im Museumsquartier am Donnerstag über kleine Sünden.