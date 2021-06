Sieben-Tage-Inzidenz nähert sich 20 an

Weitere Lockerungen in Österreich in Kraft

Derzeit findet das Fallgeschehen laut den Experten in den meisten Bundesländern in singulären Clustern statt, die nicht prognostiziert werden können. Kurzfristige, sprunghafte Veränderungen insbesondere in der Wachstumsrate der Neuinfektionen sind deshalb zunehmend wahrscheinlich. Bekanntlich treten mit 10. Juni neue Lockerungen in Kraft, Hochzeiten und Partys sollen schon ab 1. Juli wieder möglich sein, verriet Bundeskanzler Sebastian Kurz „Brennpunkt“-Moderatorin Katia Wagner (siehe Video oben).