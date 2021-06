Kanzler Kurz: „Alles, was Spaß macht, ab dem 1.7.“

Am Donnerstag ist es so weit und die Öffnungsschritte gehen in eine nächste Runde. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verspricht bei #brennpunkt auf krone.tv, dass wir „endlich wieder feiern und heiraten“ können und der bevorstehende Sommer „ein normaler“ werden wird. Und er verrät im Gespräch mit Katia Wagner, was an den Hochzeitsgerüchten dran ist …