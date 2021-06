Grüner Pass vom EU-Parlament abgesegnet

Köstinger: „Grüner Pass ab Juli europaweit gültig“

Köstinger zeigte sich ob der Zustimmung hocherfreut. „Noch nie ist ein europäisches Projekt in so hoher Geschwindigkeit umgesetzt worden. Das liegt nicht zuletzt auch am Druck, den wir und andere Tourismusländer Europas entwickelt haben, um ein sicheres grenzübergreifendes Reisen zu ermöglichen“, so Köstinger. Der Grüne Pass wird ab Juli auch europaweit eingesetzt werden können“, so die Tourismusministerin. Im Sommer sollen die Zertifikate mit QR-Codes, die nachweisen, ob man getestet, geimpft oder genesen ist, überall in Europa lesbar und gültig sein.