Wien: Weitere 223.000 Impftermine freigeschaltet

223.000 weitere Impftermine schaltet Wien am Donnerstag frei. 121.000 davon sind für Arbeitnehmer der Kategorie 3, also etwa Bankangestellte am Schalter oder Ticketverkäufer, die unabhängig ihres Alters persönlichen Kundenkontakt, aber einen baulichen Schutz zur Verfügung haben. Für jene Impfwillige, die nach der Altersreihung geimpft werden, gibt es weitere 76.000 Termine, an der Reihe sind nun auch Personen ab 50 Jahren statt bisher 55. Weitere 7000 Impftermine gibt es für Gesundheitsberufe und Betreuungseinrichtungen.