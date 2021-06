Corona-Ampel: Im Osten wird‘s langsam grün

Österreich ist gelb-grün. Diese zuletzt eingeführte Corona-Kategorie (niedriges Risiko) ist laut Ampelkommission mittlerweile fast im ganzen Land dominant. Beinahe überall gehen die Zahlen trotz der Öffnungen weiter zurück - allerdings wird nun weniger getestet, was auch mit der höheren Zahl an Geimpften zusammenhängen könnte. Besonders günstig bleibt die Entwicklung im Burgenland, wo schon die grüne Ampel-Kategorie (sehr geringes Risiko, also höchstens fünf Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) in Sicht ist. Die „rohe“ Inzidenz liegt hier aktuell bei elf, die risikoadjustierte, die Faktoren wie Alter einbezieht, gar nur noch bei 7,5.