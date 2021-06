Mit Lächeln und späterer Sperrstunde in den Sommer

Komplizierte Datenbank hinter Grünem Pass

Das Zertifikat für Geimpfte wird vermutlich erst mit europaweitem Start des Covid-Zertifikats am 1. Juli fertig sein. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein rechtfertigte die Verspätung am Mittwoch. Bei den Impfzertifikaten brauche es noch ein bisschen, weil dahinter die komplizierteste Datenbank stehe. Diese Woche werde jedenfalls die Möglichkeit, QR-Codes für Getestete und Genesene auf die Zertifikate zu drucken, implementiert - das sollte dann auch funktionieren, so der Minister.