Regé-Jean Page sucht weitere „sexy“ Rollen

Der 31-jährige Schauspieler hat die erfolgreiche „Bridgerton“-Serie nach nur einer Staffel verlassen, in der er den Herzog von Hastings mimte und verriet, dass er nun nach Rollen suchen würde, die etwas mit dem Periodendrama gemeinsam haben. Der Frauenschwarm erklärte in einem Gespräch mit „Variety“: „Das, was mich an dieser Karriere immer am meisten angesprochen hat, ist, dem Unerwarteten zu begegnen und mit ihm zu interagieren. Ich möchte, dass alles, was ich tue, so sexy wie ,Bridgerton‘ ist, nur auf eine andere Art und Weise.“