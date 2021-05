Meinl-Reisinger kritisiert Van der Bellen

NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger hat sich in der ORF-„Pressestunde“ „verwundert“ gezeigt, dass die ÖVP und die Oppositionsparteien von Bundespräsident Alexander Van der Bellen gleichermaßen ermahnt wurden, untereinander einen respektvollen Umgang im Ibiza-Untersuchungsausschuss zu haben. Sanfte Kritik gab es am Staatsoberhaupt auch deswegen, weil dieses keine klaren Worte gefunden habe, was er sich im Falle einer Anklage gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erwarte.