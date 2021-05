Van der Bellen mahnt: „Zollen Sie Respekt“

Der Bundespräsident eröffnet seine Rede einmal mehr mit einer Hommage an die Bundesverfassung und weist - in Anbetracht der jüngsten Geschehnisse rund um den Ibiza-U-Ausschuss - darauf hin, dass wir in Österreich „Gesetze haben, die, wenn man sie ernst nimmt, garantieren, dass wir alle friedlich und respektvoll zusammenleben können. Und die, wenn man sie nicht ernst nimmt, verteidigt und durchgesetzt werden müssen.“