Grüne Projekte? „Letztlich geht es um Kompromisse“

„Krone“: Frau Minister, die Regierung hat in den vergangenen Tagen die Reform des Maßnahmenvollzugs vorgestellt. Kritiker sehen mit der Sicherungshaft für Terroristen einen klaren ÖVP-Erfolg.

Alma Zadic: Österreich wurde zu Recht ständig dafür kritisiert, dass es beim Maßnahmenvollzug dringend Verbesserungen braucht. Personen, die gefährlich und psychisch krank sind, gehören in den Maßnahmenvollzug. Wer nicht gefährlich, aber psychisch krank ist, soll therapiert werden. Das ist ein erster Schritt in der großen Reform. Was die Terroristen betrifft, so haben wir die Regelung an jene für gefährliche Rückfallstäter angelehnt. Das heißt, es gibt die Möglichkeit der Einweisung in einen Hochsicherheitstrakt.