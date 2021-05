Beschwerde über WKStA: Auf einmal alles vom Tisch

„WKStA hat korrekt gehandelt“

Und siehe da – Dienstagnachmittag, so Justizministerin Alma Zadić auf „Krone“-Anfrage, sei die Sache vom Tisch gewesen. Und die WKStA darüber informiert worden. „Es gab ein Dienstaufsichtsverfahren. Es stellte sich heraus, dass die WKStA korrekt gehandelt hat.“ Warum alles so schnell ging und warum es just bei Ermittlungen zu Kurz zu dem Verfahren kam, blieb unbeantwortet.