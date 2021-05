Strafregister soll Terroristen „kennzeichnen“

Um die Gefahr eines Terroranschlags im Land in Zukunft zu minimieren, sollen künftig potenziell gefährliche Terroristen im Strafregister „gekennzeichnet“ werden, erklärte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch. Es brauche einen „systemischen Ansatz“, um das Land wieder ein Stück sicherer zu machen, so der Minister. Die Bundesregierung möchte zudem besonders die Haftbedingungen weiter verbessern - für die Justizanstalten Asten und Göllersdorf nimmt das Justizressort etwa 140 Millionen Euro in die Hand, wie Justizministerin Alma Zadic (Grüne) erläuterte.