Polizei verurteilt „jede Form von Antisemitismus“

Der Fall rund um eine Kärntner Studentin in Wien, die Opfer eines antisemitischen Übergriffs in der Wiener U3 wurde, schlägt hohe Wellen. Wie berichtet, hatte die 19-Jährige in der Folge Hilfe bei zwei Polizisten gesucht, diese rieten jedoch der jungen Frau schlussendlich, den Vorfall am besten zu vergessen. Seitens der Wiener Polizei bezog man am Freitag in der Causa entschieden Position - Antisemitismus habe keinen Platz. Man sei um lückenlose Aufklärung des Falls bemüht und kündigte Konsequenzen an.