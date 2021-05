Antisemitischer Übergriff auf Studentin in Wien

Die junge Frau studiert in der Bundeshauptstadt Judaistik, befand sich kürzlich in der Wiener U3 und las ein Buch mit dem Titel: „The jews in the modern world“ (Die Juden in der modernen Welt). Dies erregte offenbar die Aufmerksamkeit dreier Männer, schilderte die 19-Jährige im Ö1-„Morgenjournal“. Diese seien aufgestanden, einer von ihnen habe sie plötzlich an den Haaren gezogen und sie beschimpft - nach Angaben der Studentin mit den Worten „Judenschlampe“ und „Kindsmörderin“.