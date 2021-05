Mars-Hubschrauber war kurzzeitig außer Kontrolle

Schlingerkurs nach Problem mit Navigation

Bei seinem bislang letzten Flug am 22. Mai geriet der Hubschrauber nach etwa einer Minute in etwa zehn Metern Höhe kurzzeitig außer Kontrolle. Der Grund für den wilden Schlingerkurs: Bilder, die von einer Onboard-Kamera aufgenommen werden, wurde nicht im Navigationssystem von „Ingenuity“ registriert, wodurch der Zeitablauf durcheinander geriet. Von da an reagierte der Helikopter kurzzeitig auf falsche Informationen, so die NASA.