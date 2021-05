Die italienische Gondel ...

In der italienischen Gondel haben die Menschen mit Masken auch in die Tiefe geschaut. Wegen Corona war Platz genug für alle am Fenster. Ob sie auch wohlig schauderten, wissend, dass da nichts passieren kann? Zum Beispiel die israelische Familie, die wegen der palästinensischen Raketen nach Italien gereist war, um zu leben, zu überleben?