Ermittler werten Video von Seilbahn-Absturz aus

Es sind 14 dramatische Sekunden, die den Absturz der Seilbahn am Lago Maggiore in Italien zeigen, der 14 Tote und ein schwer verletztes Kind zur Folge hatte. Das Überwachungsvideo, das bei den Behörden liegt, zeigt nach Angaben italienischer Medien nicht nur, dass die Kabine mit den 15 Personen an Bord beinahe die Endstation am Monte Mottarone erreicht gehabt hatte, als plötzlich ein Seil riss, sondern dass sie daraufhin in einem Höllentempo mehrere Hundert Meter wieder nach unten gerast war, bevor sie aus dem Seil katapultiert wurde. Unterdessen schilderte ein Fahrgast, dass es bereits am Vortag des Dramas eine Panne gegeben habe.