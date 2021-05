Weltweit 115.000 Pflegekräfte an Corona gestorben

Über 115.000 Pflegekräfte sind laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion ums Leben gekommen. „Es gibt nur spärliche Berichte, aber wir schätzen, dass mindestens 115.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheits- und Pflegedienste mit dem Leben für ihren Dienst an anderen bezahlt haben“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag zum Auftakt der Jahrestagung in Genf. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel warnte bei der Tagung vor neuen Pandemien (siehe Video oben).