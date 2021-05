Mutter wollte ihr eigenes Kind entführen lassen

Die Entführung ihres Kindes soll die Frau, die nicht obsorgeberechtigt ist, schon seit Langem geplant haben. Den ersten Versuch wagte sie laut den ermittelnden Behörden am 6. Mai. Ohne Aufsehen zu erregen, habe die Mutter ihre Tochter vom Kindergarten im Bezirk Eisenstadt abholen wollen, um die Sechsjährige so schnell wie möglich über die Grenze zu bringen und mit ihr vermutlich in das ursprüngliche Heimatland der Familie in Europa zu fahren.