„Taktisches Manöver der ÖVP, Ausschuss abzudrehen“

In den vergangenen Wochen und Monaten habe es keinen Erkenntnisgewinn mehr im Untersuchungsausschuss gegeben, argumentiert Hanger. Auskunftspersonen wären mehrfach befragt worden, es habe keinen roten Faden gegeben, „bis auf ein paar unangenehme Chats“, so Hanger, „bleibt überhaupt nichts übrig“. Er bittet die Opposition, „klarer zu fokussieren, was der Untersuchungsgegenstand ist“ und spricht von einem „Unterstellungsausschuss“.