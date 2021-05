Faßmann für Runden Tisch: Sorge um kleine Kinder

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) ist besorgt, was die künftige Corona-Entwicklung in Kindergärten und Volksschulen angeht. Daher plane er für den Sommer Runde Tische zu diesem Thema, wie der Bildungsminister am Donnerstag in der „Fragestunde“ des Nationalrats ankündigte. Dass weiter Masken getragen werden müssen, verteidigte Faßmann. „Ein klein wenig Vorsicht“ sei geboten, lägen die 6-14-Jährigen bei den Infektionszahlen doch noch über dem Schnitt.