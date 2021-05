Aktion will Schüler für Rettungsdienst begeistern

Sophie hat sich entschlossen, ein soziales Jahr beim Roten Kreuz zu absolvieren, und Daniel engagiert sich als Rettungssanitäter in der Bezirksstelle Neusiedl am See. Beide sind davon überzeugt, dass dieser freiwillige Dienst sehr viel bringt. „Man kann seine sozialen Kompetenzen entdecken und auch leben“, so die beiden.