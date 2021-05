„Dafür ist man in China schneller im Gefängnis“

Die EU will aus der Krise heraus den Aufschwung schaffen. In Porto ist ein Sozialgipfel über die Bühne gegangen, die Union hat eine Konferenz zur Zukunft Europas gestartet und die Mittel aus dem 750 Milliarden schweren „Next Generation EU“-Fonds wollen an die Mitgliedsstaaten verteilt werden. Zu all diesen Themen war der Vertreter der Europäischen Kommission in Wien, Martin Selmayr, zu Gast bei Damita Pressl im krone.tv-Studio. Das vollständige Interview sehen Sie im Video.