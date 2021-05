Gala geht im August in Mörbisch über die Bühne

„Unser Dank gilt den Helfern in der Krise aus dem Handel, der Pflege und den Spitälern“, betont Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. „Die Festspielbühne wird zeigen, was sie alles kann“, verspricht Haider. Neben Oper und Ballett werde sogar „Fußball in überraschender Form“ geboten. Erlaubt es die Pandemie, sind 6000 Gäste geladen, sonst 3000. Ein zweiter Galatermin sei vorstellbar, so Haider.