Man atmet auf, jetzt ist es endlich so weit

Dass sich letztlich weit über 80 Prozent der Burgenländer impfen lassen werden, hält Doskozil für möglich. Er kündigt an, dass bis Ende Juni alle Vorgemerkten über 50 Jahre die erste Impfung erhalten. „Gleichzeitig werden bereits spezifische Gruppen geimpft. Ab nächster Woche sind Mitarbeiter im Tourismus und in der Gastronomie vorgesehen“, so Doskozil.