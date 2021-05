Wien-Breitensee: Widerstand gegen neue Betonklötze

Das Ausreizen der Bauordnung in Gartensiedlungen sorgt in ganz Wien immer wieder für Aufregung. Jetzt steigen Bewohner einer Kleingartenanlage in Breitensee (14. Bezirk) auf die Barrikaden. Sie befürchten, dass ein neuer Monsterbau in der Ludwig-Eckardt-Gasse droht, und fordern eine Bausperre sowie eine neue Widmung.