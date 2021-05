59. Hochzeitstag fern von Altkönig Juan Carlos

Der in Spanien von Korruptionsvorwürfen und Justizermittlungen bedrängte 83-Jährige hat seine Heimat vor mehr als neun Monaten (am 3. August 2020) verlassen und lebt seitdem im Wüstenemirat im Exil. Die gleichaltrige Sofia und die drei Jahre jüngere Irene verbringen einige Tage im Marivent-Palast, der Sommerresidenz der Königsfamilie in Palma de Mallorca, wie die in Adelsfragen gewöhnlich bestens informierte Zeitschrift „Hola!“ und andere spanische Medien berichteten. Auf den Straßen von Palma, durch die sie gern flaniert, wurde „Doña Sofia“ aber noch nicht gesichtet.