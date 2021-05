Ein Tourismuskonzept für das Südburgenland

„Es ist wichtig, dass der Tourismus auch von den Menschen aus der Region mitgetragen und gestaltet wird“, betont Landtagspräsidentin und Initiatorin des Projekts Verena Dunst. Neben der Landtagspräsidentin unterstützen auch Bildungslandesrätin Daniela Winkler, Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz sowie Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel den praxisnahen Unterricht. „Denn so können die Schüler ihre Zukunft in der Region selbst in die Hand nehmen“, ist Winkler überzeugt.