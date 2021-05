Kärntner Gastronomie bereitet sich auf Öffnung vor

Die Sommersaison 2020 verlief in Kärnten mehr als gut. So soll es auch heuer werden. Daher wurde eine eigene Registrierungs-App entwickelt. Da es den grünen Pass noch nicht gibt, werden die Eintrittskriterien analog kontrolliert. „Bescheide sind von Gästen auf Papier oder am Handy mitzuführen. Wir hoffen auf gute Zusammenarbeit“, sagt Wirte-Sprecher Stefan Sternad. Das Land Kärnten arbeitet derzeit übrigens an einer „Vorstufe zum grünen Pass“.