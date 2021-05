4000 Kärntner Gastro-Kräfte bisher teilimmunisiert

Von den von der Wirtschaftskammer benannten 3000 Schlüsselarbeitskräften, vorwiegend aus dem Export, wurden bisher 1000 teilimmunisiert. Rund 1000 Personen aus dem Lebensmittelhandel werden nun priorisiert geimpft. Zu den angekündigten Impfstoff-Lieferungen sagte Landessprecher Gerd Kurath, dass mit (heutigem) Dienstag 15.000 Dosen an die niedergelassenen Ärzte ausgeliefert wurden, nachdem es in den vergangenen Wochen Engpässe gegeben hatte. Astra-Zeneca werde nun nur noch für Zweitimpfungen verwendet. In den Impfstraßen der ÖGK werden im Laufe der Woche rund 4000 Dosen Moderna verimpft - nicht 5100 wie es am Montag fälschlicherweise geheißen hatte. Am Wochenende sollen dann knapp 19.000 Impfungen in den fünf Impfstraßen, die das Rote Kreuz betreibt, verabreicht werden.