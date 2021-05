Unbekannte verprügelten Radfahrer in Klagenfurt

Der 29 Jahre alte Klagenfurter war gestern, Sonntag, kurz nach 21 Uhr mit seinem Fahrrad in der Kriemhildgasse in Welzenegg unterwegs - er fuhr in Richtung Norden, als ein bisher noch unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Auto von hinten immer wieder knapp auf den Radfahrer auffuhr und dann abrupt abbremste.