„Stoober Birschtla“ löscht den größten Durst

Regionale Produktion

Auch die Produktion des Saftes und des „Birschtlas“ erfolgte natürlich in der Region. Die Firma Moust aus Neustift an der Lafnitz hat 1000 Flaschen Cider produziert. Abgefüllt wurde er dann beim Obsthof Krispel in Markt Hartmannsdorf in der Steiermark.