Windows Defender füllt Festplatten mit Datenmüll

Die einzelnen Dateien sind je zwei Kilobyte groß, durch ihre große Zahl summiert sich der Platzbedarf aber mitunter auf Dutzende Gigabyte. Im Worst-case kann die Fehlfunktion also dafür sorgen, dass die Festplatte oder SSD an ihre Kapazitätsgrenzen stößt. Ein Admin berichtet, dass bei ihm insgesamt 30 Gigabyte an Datenmüll angefallen seien.