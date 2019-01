Virenscanner im Vergleich: Windows Defender reicht

Reicht also der Gratis-Schutz von Microsoft? Wenn es ausschließlich um die Erkennung und den Schutz vor Viren geht, dann schon. Gegenüber Gratis-Tools wie Avira, die in der Vergangenheit als solider Basisschutz galten, hat er überdies den Vorteil, werbefrei zu sein. Kostenpflichtigen Diensten steht er in der Erkennungsleistung um wenig nach, manch einen käuflichen Virenschutz wie jenen von McAfee überflügelt er sogar.