Kurz für baldige Rückkehr zur EU-Reisefreiheit

„Bilaterales Abkommen“ mit der Slowakei möglich

Außerdem sprach sich Kurz für eine baldige Rückkehr zur Reisefreiheit und einem Ende der Grenzkontrollen aus. Sollten die Bemühungen der EU zum „Grünen Pass“ nicht an Fahrt aufnehmen, kann sich Kurz auch ein „bilaterales Abkommen“ mit der Slowakei vorstellen. Hinsichtlich des gut ausgebauten Testangebots in beiden Ländern sei es sinnvoll, diese vorhandene Infrastruktur zu nutzen. Damit erhöht der Kanzler erneut den Druck auf die EU, in dieser Frage bald eine Lösung für die gesamte EU zu präsentieren.