Kleidung voll Blut: Polizei sucht das Opfer

Weitere Nachforschungen sind voll im Gang. „Ermittelt wird in alle Richtungen. Eine Gewalttat kann nicht ausgeschlossen werden“, erklärt ein Beamter. Ein Rundruf unter den Krankenhäusern und weitere Befragungen unter Jugendlichen brachten keine neuen Erkenntnisse. „Niemand ist als abgängig gemeldet, zu keinem Patienten in einem Spital passen die Eckdaten des Falles“, heißt es. Die einzigen Spuren sind im Waldboden zu finden – von Mopedreifen, Traktorrädern, Pferdehufen. Gehofft wird nun auf Hinweise zu dem sichergestellten Sweater, erbeten an die Polizei in Jennersdorf unter 059 133 1210.