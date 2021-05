200.000ste Corona-Impfung in Kärnten verabreicht

„Seit April geht es sichtlich aufwärts - wir konnten im April so viele Impfungen absetzen wie in den drei vorangegangenen Monaten zusammen“, sagte Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ). Sie ist erleichtert, dass „die Impfdosen endlich so eintreffen, wie wir es uns seit Jänner erwartet haben.“ Tatsächlich sind die Impflieferungen von Jänner bis März nur tröpfchenweise in Kärnten (und generell in Österreich) eingelangt.