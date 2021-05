Lieferung für Kärnten: 40.000 Impfungen pro Woche

In sechs Kojen wurden am Freitag in der Klagenfurter Messehalle 3, die Ende Jänner zur ersten Impfstraße Kärntens eingerichtet worden war, Menschen gegen Corona immunisiert. „Kommen mehr Impfstoffe, können sofort vier weitere Kojen geöffnet, in kurzer Zeit noch zehn zusätzliche aufgestellt werden“, erklärt Impfkoordinator Ulrich Radda: „Es gibt kaum Planungssicherheit, die Mengen ändern sich oft über Nacht. Aber nächste Woche sollen allein von BiontechPfizer 20.000 Dosen kommen.“ Im Impfzentrum Klagenfurt seien 3000 Impfungen pro Tag möglich; in allen fünf Zentren sollen es dann bis zu 40.000 wöchentlich sein.