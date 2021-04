Kreml: Wien will Putin-Biden-Treffen ausrichten

„Regulierung der innerukrainischen Krise“

Putin habe etwa auf Kurz‘ Bitte den Zugang Russlands bei der „Regulierung der innerukrainischen Krise“ erklärt und auf die Notwendigkeit verwiesen, dass die Ukraine dafür die Minsker Abkommen „völlig und bedingungslos umsetzt“, hieß es in der Aussendung des Kreml. In Bezug auf die Situation in Weißrussland sei von russischer Seite die Unzulässigkeit einer äußeren Einmischung in die inneren Angelegenheiten dieses Staates unterstrichen worden. Auch die „Frage Alexej Nawalny“ sei tangiert worden, informierte Moskau.