Kanzler Kurz über Tichanowskaja: „Bin beeindruckt“

Die weißrussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja hat im Rahmen ihres Besuchs in Wien am Mittwoch Bundeskanzler Sebastian Kurz zu einem Gespräch getroffen. Dieser erklärte nach dem Treffen, von „Tichanowskajas Engagement sowie der belarussischen Zivilgesellschaft“ zu sein. „Wir unterstützen die Bemühungen der belarussischen Opposition und Zivilgesellschaft, insbesondere von Swetlana Tichanowskaja, für freie und faire Wahlen in Belarus voll und ganz. Wir werden uns auch eng mit unseren Partnern in der EU abstimmen.“