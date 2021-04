Sputnik-Verhandlungen „de facto am Ende angelangt“

Die Vertragsverhandlungen für einen Einsatz des russischen Sputnik-V-Impfstoffs sind laut Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) „de facto am Ende angelangt“. „Ein Kauf für uns in Österreich ist möglich“, betonte er am Samstag. Eine Million zusätzliche Dosen wären für die österreichische Impfkampagne ein „zusätzlicher Turbo“. Auch ÖVP-Klubobmann August Wöginger betonte: Österreich sollte kaufen, was möglich ist.