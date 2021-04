„Sputnik V“: Kurz will EMA-Zulassung abwarten

„Grüner Pass“: Nicht in jedem Land werden die gleichen Regeln gelten

Auf Nachfrage nahm Kurz am Freitag auch zum ab 19. Mai geplanten „Grünen Pass“ in Österreich Stellung. Dieser werde auf EU-Ebene erst „im Sommer“ kommen und in jedem Land würden voraussichtlich nicht die gleichen Regeln gelten. In Österreich werde man drei Wochen nach der ersten Corona-Schutzimpfung als geimpft gelten, dies sei ein Vorschlag des Gesundheitsministeriums, so Kurz. Corona-Genesene brauchen eine ärztliche Bestätigung als Nachweis und Getestete können das Protokoll des Covid-Tests vorweisen.