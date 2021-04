Putin schickte 15 Kriegsschiffe ins Schwarze Meer

Wie die Agentur Interfax mitteilte, sollen die russischen Kriegsschiffe am Samstag versucht haben, die Meerenge von Kertsch an der Halbinsel Krim zu passieren. Bereits am Freitag hatte das russische Verteidigungsministerium erklärt, wegen Manöver sollten über Monate bestimmte Seegebiete an der Krim abgesperrt werden. Ein ranghoher EU-Beamter sprach von einer „äußerst besorgniserregenden Entwicklung“.