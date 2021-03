Biden nennt Putin in TV-Interview einen „Mörder“

Vor dem Hintergrund neuer Geheimdiensterkenntnisse über mögliche Interventionen Russlands bei der letzten US-Präsidentenwahl hat Joe Biden in einem Fernsehinterview eine ganz klare Botschaft an sein russisches Gegenüber Wladimir Putin gerichtet: „Er wird den Preis für die Einmischung in die US-Wahlen bezahlen!“ In dem am Mittwoch ausgestrahlten Gespräch mit dem Sender ABC bejahte Biden die Frage, ob er denke, Putin sei ein Mörder.