Tourismus: 2019 erstmals 150-Mio.-Marke geknackt!

Ob Skiurlaub oder Sommerfrische - Urlaub im „Land der Berge“ boomt: Im Kalenderjahr 2019 stiegen die Übernachtungen sowohl von Gästen aus dem Ausland (plus 2,1 Prozent auf 112,72 Millionen) als auch von Urlaubern aus dem Inland (plus 1,4 Prozent auf 39,93 Millionen), so die Statistik Austria.