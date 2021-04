Abgemagerter Nawalny stand wieder vor Gericht

Romantischer Moment zu Prozessende

In der Gerichtspause kam es noch zu einem romantischen Moment. „Julia, wenn du mich hörst, steh für eine Sekunde auf, ich will dich ansehen“, so Nawalny zu seiner Frau. Julia erhebte sich. Navalny freute sich: „Ich bin schrecklich froh, dich zu sehen.“ Sie antwortete: „Und ich, dich zu sehen!“ Er witzelte über seine Gewichtsabnahme, so dünn (etwa 72 Kilo bei fast 1,9 Meter Körpergröße) sei er zuletzt in der vierten Klasse gewesen. Er sähe aus „wie ein Skelett“. Nawalny hatte am Freitag seinen am 31. März begonnenen Hungerstreik beendet, mit dem er eine bessere medizinische Behandlung in der Haft erwirken wollte. Auch über diese drei Wochen sprach er kurz.