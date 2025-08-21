Ungarns Staatspräsident regt mit Posting auf

Opposition: Sulyok solle sich in Grund und Boden schämen

Oppositionsführer Péter Magyar sagte, die „Marionette“ Sulyok solle sich „in Grund und Boden schämen“. Magyar erinnerte zugleich daran, dass bei dem russischen Angriff viele Landsleute verletzt wurden. In der Karpatenukraine (Transkarpatien) lebt eine starke ungarische Minderheit. Der Politologe Gábor Török meinte, Sulyok sei nicht nur „politisch ein Analphabet“, sondern auch in digitaler Hinsicht. Denn wenn was in einem Text gestrichen würde, werde das offensichtlich das Interessanteste und Aufschlussreichste, betonte Török.